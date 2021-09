Gf Vip, Sonia Bruganelli e la pugnalata ad Adriana Volpe: con chi si fa la foto, reazione scomposta

26 settembre 2021 a

Il confine tra scherzo e vero astio in tv è sottile. Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe i dietro le quinte del Grande Fratello Vip assicurano che non scorra buon sangue e un post della moglie di Paolo Bonolis sembra confermarlo. L'opinionista al debutto in tv ha pubblicato su Instagram una propria foto in compagna di Giancarlo Magalli.

"Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!!!", scrive piena di entusiasmo. Come tutti, nel mondo della tv, sanno benissimo Magalli è il nemico giurato proprio della Volpe, l'altra opinionista di Alfonso Signorini. Insomma, una combinazione letale.



Tra Adriana e Giancarlo gli animi sono stati colleghi per anni a I fatti vostri, ma terminata l'esperienza lavorativa la Volpe ha vuotato il sacco accusando il conduttore di averla di fatto mobbizzata, creando un ambiente di lavoro ostile culminato con la sua "cacciata". Una querelle pesantissima e clamorosa, con pesanti risvolti legali. Ecco perché la foto della Bruganelli a molti è sembrata una provocazione bella e buona. E infatti c'è chi commenta: "Cattiveria", "Sei perfida", "Sei una donna cattiva". Risposta secca della Bruganelli, sincera e brutale come sempre: "Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?". E ancora, con riferimento diretto alla Volpe: "Non faccio la guerra ai nemici degli altri".

Su Twitter però proprio Adriana non perde tempo e commenta suo modo: "Dio li fa e poi li accoppia… All’ultimo momento tanto bellini #GFVIP". E la faccina che ride fino alle lacrime è tutto un programma.

