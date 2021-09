Gf Vip, le indiscrezioni: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, dopo la foto tensione alle stelle dietro le quinte

27 settembre 2021 a

Alta tensione al Grande Fratello vip. Ora tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli potrebbe succedere di tutto, dopo l'ultima foto che ritrae la moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe sin dai tempi de I Fatti vostri su Rai2). Frecciatine e post al vetriolo: le due opinioniste di Alfonso Signorini sembrano non amarsi molto. Anzi, a stento si guadano in faccia.

Ma andiamo ai fatti: la Bruganelli, qualche giorno fa, aveva pubblicato una foto con Magalli. Nessun problema di fondo: per quale motivo non dovrebbe frequentarlo anche se con la Volpe sono arrivati alle querele? Ma la replica della Volpe non ha tardato ad arrivare: "Dio li fa e poi li accoppia".

Una frase choc, che ha lasciato tutti senza fiato. Stasera, Signorini potrebbe riaprire la questione e lo scontro - in quel caso - potrebbe essere davvero aperto. Intanto, dalle prime anticipazioni, pare che tra Manuel Bortuzzo e Lulù sia già crisi. Lui vuole dormire con Aldo Montano. Eppure Bortuzzo aveva baciato una delle principesse dopo un lungo corteggiamento dal sapore romantico. Sentimenti veri o flirt passeggero? L'ultima puntata del Gf vip non ha vinto l'agguerrita battaglia dello share, facendo trionfare Rai1 con Tale quale show. Cosa accadrà stasera? Tutto, ancora, un mistero.

