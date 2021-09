Uomini e Donne, Gemma Galgani fatta a pezzi dal cavaliere: "Sei lessa, non hai...", la reazione-lampo

28 settembre 2021 a

a

a

Come in ogni puntata che si rispetti, Maria De Filippi ha aperto l’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, martedì 28 settembre, con le tensioni tra le due acerrime nemiche per eccellenza. Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani e Tina Cipollari, con quest’ultima che è stata accusata dalla prima di intromettersi ogni volta nella sua vita privata, facendo scappare i suoi potenziali spasimanti. Ad un certo punto però si è inserito nella discussione anche il cavaliere Filiberto.

"Quanti vi chiamano per Gemma Galgani?". Telefonata al centralino di Uomini e donne: in diretta, roba sconvolgente

Quest’ultima ha infatti offeso la Galgani, con parole che ad alcuni sono state sembrate un vero e proprio insulto personale. In pratica l’uomo ha spiegato perché ha subito perso del tutto interesse nei confronti di Gemma: “Mi hai deluso, ti pensavo sveglia. Non sei brillante, neppure ironica. Non hai verve, sei diventata lessa”. Successivamente è intervenuto Gianni Sperti, che ha subito difeso a spada tratta la Galgani: “Non puoi dire certe parole a una signora. Con tutto il rispetto, ad una certa età dovresti parlare in un altro modo. Potevi esprimere il concetto senza trascendere così”.

"Ma cosa pensa di fare?". Giorgio torna in tv, subito massacrato da Gianni Sperti: gelo su Canale 5

Gemma, però, dal canto suo non è sembrata prendersela più di tanto, avendo comunque già deciso di troncare la frequentazione: “Allora non mi sono persa nulla”, si è limitata a dire. “Ho semplicemente parlato in italiano corretto”, è stata invece la risposta del cavaliere Filiberto a Sperti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.