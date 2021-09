Albano Carrisi e Romina Power, "tolto il saluto". Fonti interne, una voce drammatica

Francesco Fredella 29 settembre 2021 a

L'amore è finito. Adesso resta, sicuramente, il rispetto ed il bene: Al Bano e Romina, ormai da tempo, non fanno più coppia. Verrebbe da dire: "C'eravamo tanto amati". Un matrimonio finito da tempo, questa non è certamente una novità: la vita sentimentale di Carrisi è con Loredana Lecciso (la compagna dalla quale ha avuto due splenditi figli, Bido e Jasmine).

Adesso, però, si torna a parlare di Romina perché a Cellino (dove l'ex moglie vive nella grande Tenuta di Al Bano) ci sarebbe stato un litigio molto forte. Nervi tesi tra Al Bano e la sua ex, che risponde con un certo imbarazzo alle domande sulla sua ex moglie. Ultimamente, il cantante è stato ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Che ha chiesto ad Al Bano se Romina fosse felice per l'arrivo del terzo nipotino. E lui ha risposto: “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. Insomma, si tratta di una risposta che non lascia spazio a doppie interpretazioni.

In un'altra intervista al settimanale Oggi, qualche tempo fa, Al Bano e la Lecciso sono tornati in copertina (mancavano da un po' di tempo) felici più che mai. Carrisi ha detto di essere innamorato di Loredana e di averla sposata mentalmente. Non servono, quindi, carte bollate e timbri ma solo l'affetto del cuore. Il sogno del cantante è che le due donne possano, in qualche modo, incontrarsi. Stringersi la mano. Magari davanti ad un caffè. E, per la verità, Loredana più volte ha lanciato appelli alla Power, che non ha mai risposto.

