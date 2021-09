Verissimo, Al Bano Carrisi e il figlio Bido: impressionante somiglianza, "è il suo sosia"

Francesco Fredella 27 settembre 2021 a

Due gocce d'acqua. Al Bano jr e suo padre Carrisi sono praticamente identici. E i telespettatori di Verissimo l'hanno notato subito durante l'ultima intervista, in onda di domenica pomeriggio. "Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio. Non mi interessa la notorietà”: Al Bano jr - detto Bido - è il figlio di Carrisi e Loredana Lecciso.

Elegantissimo, determinato, sincero: Bido ha conquistato tutti. Ed ha raccontato: "Abbiamo un rapporto abbastanza buono. È un normale rapporto tra un padre e un figlio, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma. Alcune cose io tendo a tenerle per me, cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente". Ora si è iscritto all'università a Milano, lasciando Cellino. Non pensa affatto alla tv o alla musica.









"Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo. La notorietà dei miei genitori? Non mi influenza più di tanto. Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio, come per appunto, tra me e la notorietà loro. Ma è una cosa che non mi influenza, ripeto, io non cerco la notorietà, penso che non mi si addice", ha detto alla Toffanin."Le uscite in tv tendo a evitarle, perché non mi sento di parlare di me. Ma per lui e per te, ho fatto un'eccezione".

