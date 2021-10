Gf Vip, "sta fingendo". Lulù fuori controllo: bruttissimo gesto a letto con Manuel Bortuzzo, si scatena il caos

02 ottobre 2021 a

Prosegue la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip. Alla coppia però non mancano alti e bassi. Dopo alcune uscite dell'ex nuotatore infastidito dalla troppa pressione della coinquilina del programma di Canale 5, ecco che ci si mette Aldo Montano. Dopo una breve assenza, il campione è tornato. Una notizia che fatto felice Bortuzzo, pronto a tornare a dormire con l'amico. Ma se Alfonso Signorini si è detto entusiasta di questo legame, lo stesso non si può dire di Lulù. La ragazza ha ammesso a Manila Nazzaro di esserci rimasta male, visto che i giorni in cui Montano era fuori, lei e Manuel hanno sempre dormito assieme.

E così, dopo essersi concessi un momento tutto loro in camera da letto, Bortuzzo se n'è andato da Montano. Non solo, perché il ragazzo ha confermato alla principessa di voler approfondire la conoscenza, ma senza fretta. Sarebbe stato proprio in quel momento che Lulù - stando ai più maliziosi su Twitter - avrebbe tentato di tutto pur di non cedere il posto nel letto di Manuel a Montano. Prima la Salassiè avrebbe finto di dormire e poi avrebbe dichiarato di non sentirsi bene restando così a letto con Manuel.

Aldo a quel punto è stato costretto a dormire con Gianmaria mentre Clarissa, Jessica e Sophie hanno dormito in tre in un letto. "Chiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se l’avesse fatto un uomo l’avreste massacrato. Basta con la scusa della donna sensibile. È inammissibile", ha commentato un utente su tutte le furie mentre un altro gli fa eco: "Questo è surreale, c’è da preoccuparsi".

