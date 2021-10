Gf Vip, la confessione di Sonia Bruganelli: "Il suo consiglio? Di stare zitta", un brutale Paolo Bonolis

Francesco Fredella 05 ottobre 2021 a

Ora parla Sonia Bruganelli, che in un'intervista a Tv sorrisi e canzoni racconta questa nuova esperienza al Grande Fratello Vip su Canale 5 (che ieri ha trionfato con il 21% di share). E l'opinionista, voluta da Alfonso Signorini, parla anche di come sta reagendo suo marito Paolo Bonolis. “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. […] Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene”, dice.

E poi rimarca che le piacciono le "schegge impazzite che possono smuovere gli equilibri”: una frase forte, ad effetto, che non lascia spazio a doppie interpretazioni. Nei giorni scorsi, invece, la Bruganelli è stata al centro di uno scontro durissimo con Adriana Volpe per colpa di una foto con Giancarlo Magalli. La moglie di Bonolis ha pubblicato quello scatto "incriminato" che ha fatto andare su di giri la Volpe, che con Magalli non ha un buon rapporto dai tempi de I fatti vostri.

L'ex conduttore del programma di Guardì, oggi nelle mani di Salvo Sottile e Anna Falchi, a Verissimo ha svelato che "è stata una provocazione" riferendosi alla foto con la Burganelli. Caso chiuso. Per adesso. Ma tra le due donne, a quanto pare, il cortocircuito è iniziato già da tempo.

