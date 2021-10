Gf Vip, crisi isterica per Francesca Cipriani: "Sto impazzendo". Fuori controllo, ora che si fa?

08 ottobre 2021 a

Crisi di nervi al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Crisi di nervi per Francesca Cipriani, che non sopporta la lontananza dal suo fidanzato. E dice: “Sto impazzendo”. La frase, però, potrebbe nascondere altro. Andiamo per gradi. Francesca ha trovato l’amore con Alessandro Rossi, imprenditore di Cesenatico che fatto una sorpresa alla bombastica Francesca nei giorni scorsi. Francesca Cipriani, però, ha molti dubbi ed è giù di morale, nella notte si sfoga con Manuel Bortuzzo. “Sembra un anno che non lo vedo, sto impazzendo”, dice la Cipriani che qualche giorno fa - durante una diretta in prima serata - stava saltando addosso al suo fidanzato. I bodyguard hanno dovuto dare da scudo, altrimenti Signorini avrebbe dovuto squalificarla.

Ma Francesca ha molta paura. Adesso che si è innamorata ed ha trovato l'uomo giusto si sfoga. E dice: "Ho tante insicurezze, ho paura che Alessandro mi dimentichi”. Ci pensa Manuel a consolarla. “Rischi di non goderti il Gf Vip per paura. Non ti dimenticare mai che noi siamo qua fermi, ma la vita fuori sta andando avanti. Le persone continuano ad amarti”, continua.

Secondo gli ultimi rumors stasera potrebbe esserci un'altra sorpresa per la Cipriani: un nuovo arrivo di Alessandro? Intanto, sul fidanzato di Francesca sono arrivate critiche e spifferata (infondate). C'è chi dice che lui abbia avuto un flirt con Soleil Sorge, una delle concorrenti del Gf Vip. Ma Alessandro ha messo le cose in chiaro sin da subito: "C'è stato solo uno scambio di mail. Lei mi aveva chiesto dei preventivi per la ristrutturazione di una casa. Ed io ho risposto. Non ci siamo mai visti". Tutto vero? Il dubbio è lecito.

