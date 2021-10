Gf Vip, Katia Ricciarelli brutale contro Miriana Trevisan: "Gatta morta, ha pure un figlio. Mi fa..."

Francesco Fredella 11 ottobre 2021 a

a

a

Tutti contro tutti. La casa del Grande Fratello Vip - il reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini - è una polveriera. Adesso anche Katia Ricciarelli se la prende con Miriana Trevisan. Il motivo? Un certo feeling tra l’ex di Non è la Rai e Nicola Pisu. “Io domani nominerò Miriana sicuro”, dice la soprano. Che poi rincara la dose: “Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose. La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci? Ci sono le tre sorelle inorridite”.

"Vera incinta?". Cosa scappa di bocca ad Amedeo Goria nel cuore della notte: sospetto gravissimo sulla fidanzata

A quanto pare ci potrebbe scappare il bacio. Mancherebbe pochissimo. Nicola e Miriana si avvicinano nella casa quasi casualmente e il loro feeling indispettisce tutti. “Inutile che dici ‘scherzavo io giocavo’. Smettila perché ci sono almeno 5 testimoni adesso che giurano tutto. Dici che non è successo niente, ma ci sono stati degli atteggiamenti. Ma tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto. Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme”, dice la Ricciarelli.

Insieme nel letto... i due vip beccati così: scatta il bacio nel cuore della notte. Nuova coppia al Grande Fratello?

“Anche lui non lo difenderò mai più. La scena che ho visto oggi era disgustosa. Era sdraiato sul divano e da una parte aveva Clarissa, dall’altra Sophie. Era in boxer a gambe aperte, brutto da vedere. Immaginate come l’avranno ripreso le telecamere. Ha fatto una figura di me**a. Le due donne sopra di lui a rasargli i peli. Ma vi state rendendo conto della scena!”, tuona.

"Cosa ci fa il Papa lì?". Disastro in regia, al posto del Gf Vip... in diretta, queste immagini impreviste | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.