Katia Ricciarelli-Giancarlo Magalli, esplode la rissa

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli conosce un nuovo capitolo. Ed è quello dell'attacco dell'ex moglie di Pippo Baudo al conduttore Rai nel corso dell'ultima puntata di Verissimo. La Ricciarelli non ha usato giri di parole e ha replicato a Magalli: "Sono arrabbiata, triste e delusa per coloro che si permettono di giudicare senza conoscere. Bisogna dare la possibilità alle persone di difendersi. Dopo la nostra intervista sono stata attaccata. A chi mi chiede perché ho parlato adesso dico che adesso posso farlo, prima non potevo parlare".

E ancora: "Magalli prima di parlare e di fare la scena di quello che va a sparlare nelle altre trasmissioni, pensasse ai fatti suoi perché la cattiveria non la tollero. Lui non era al corrente di tante cose e io non sono al corrente delle sue. Perché deve sparlare di me?". Poi su quell'intervento subito da Baudo, la Ricciarelli ha aggiunto: "Cos'è successo quando è stato operato Pippo? Io ero fuori e gli ho detto che sarei arrivata la sera prima. Mentre ero in viaggio lo chiamo, risponde la signorina (Dina Minna, ndr.) con voce bassa “Pronto? È appena risalito dalla sala operatoria e sta dormendo. C’era un posto vacante e si è fatto operare subito”. Io gli ho chiesto perché non mi avesse avvisato, ma lei mi ha fatto capire che è al di fuori di cose private". Infine l'affondo: "Lui è cattivo, non voglio parlarci, se mi chiama non rispondo. Non sono manesca, ma una sberla gliela darei. Poi magari gli do un bacio, ma prima una sberla".