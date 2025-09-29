Katia Ricciarelli-Giancarlo Magalli, esplode la rissa

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli conosce un nuovo capitolo. Ed è quello dell'attacco dell'ex moglie di Pippo Baudo al conduttore Rai nel corso dell'ultima puntata di Verissimo. La Ricciarelli non ha usato giri di parole e ha replicato a Magalli: "Sono arrabbiata, triste e delusa per coloro che si permettono di giudicare senza conoscere. Bisogna dare la possibilità alle persone di difendersi. Dopo la nostra intervista sono stata attaccata. A chi mi chiede perché ho parlato adesso dico che adesso posso farlo, prima non potevo parlare".
E ancora: "Magalli prima di parlare e di fare la scena di quello che va a sparlare nelle altre trasmissioni, pensasse ai fatti suoi perché la cattiveria non la tollero. Lui non era al corrente di tante cose e io non sono al corrente delle sue. Perché deve sparlare di me?". Poi su quell'intervento subito da Baudo, la Ricciarelli ha aggiunto: "Cos'è successo quando è stato operato Pippo? Io ero fuori e gli ho detto che sarei arrivata la sera prima. Mentre ero in viaggio lo chiamo, risponde la signorina (Dina Minna, ndr.) con voce bassa “Pronto? È appena risalito dalla sala operatoria e sta dormendo. C’era un posto vacante e si è fatto operare subito”. Io gli ho chiesto perché non mi avesse avvisato, ma lei mi ha fatto capire che è al di fuori di cose private". Infine l'affondo: "Lui è cattivo, non voglio parlarci, se mi chiama non rispondo. Non sono manesca, ma una sberla gliela darei. Poi magari gli do un bacio, ma prima una sberla".
E Magalli ha subito replicato: "Cara Katia, ti rispondo su Facebook, che è uno spazio pubblico, dato che tu hai parlato di me a Verissimo, che è anche lui pubblico. Intanto volevo ricordare e precisare che noi ci conosciamo da 54 anni, da quel lontano 1971 che mi vide giovane regista di Rai Cultura venire nella tua città a realizzare un servizio su di te che avevi appena vinto un importante concorso per voci nuove della lirica organizzato dalla Rai. Quindi ho conosciuto te molto prima di conoscere Pippo. Con lui però, dal momento che ci siamo conosciuti, è nata un’amicizia forte e duratura che non si è certo interrotta con la sua scomparsa. Per questo mi è dispiaciuto leggere tue dichiarazioni su di lui che io certo non mi azzardo a definire bugiarde, ma che non corrispondono ai fatti per come li conosco io. Questo mi ha portato a smentire un paio di quelle dichiarazioni: quella che incolpava Dina Minna, la segretaria di Pippo, di non passartelo mai al telefono dopo il divorzio e quella in cui te la prendevi di nuovo con Dina che non ti avrebbe avvertito del ricovero di Pippo quando fu operato al San Raffaele a Milano. Ho solo detto che trovavo curioso che per parlare con Pippo tu ricorressi alla mediazione di Dina, che tu non hai mai amato molto, invece di chiamarlo sul suo numero privato, del quale avresti dovuto essere in possesso".
Poi ha aggiunto: "Per quanto riguarda la storia dell’ospedale, ho solo riferito quanto mi disse Pippo all’epoca: che tu, nonostante fossi stata avvertita ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l’operazione. Lui si infuriò e ne nacque un litigio che sfociò poi nella separazione. Questo mi disse lui, e come me lo ha detto io l’ho riportato. Quindi nessun attacco personale a te, ma solo il desiderio di correggere alcune imprecisioni. Tu hai detto alla Toffanin che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi. Possibilità che è stata offerta anche a me ma che ho rifiutato perché odio la polemica, odio avere una polemica con te e odio discutere di cose che coinvolgono anche Pippo ora che purtroppo non c’è più". Infine la chiosa: "Detto questo ricambio le tue sberle con un abbraccio e spero che tutto finisca qui".