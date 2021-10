Gf Vip, Adriana Volpe e il colpo bassissimo alla Bruganelli: "Rispetto a quello che ti danno...". Soldi, gelo a Mediset

Francesco Fredella 12 ottobre 2021 a

Adriana Volpe-Sonia Bruganelli: secondo round. Un’altra lite, un altro confronto in diretta al Gf vip (dove le tensioni non mancano). Qualche giorno fa sopra la casa del del reality di Canale 5 è volato un aereo con uno striscione. “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“: queste le parole che sono state mostrate in diretta e Alfonso Signorini ne ha approfittato per tornare sull’argomento. “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“, dice Signorini. Una vera cannonata.

La moglie di Paolo Bonolis risponde con un no e Adriana Volpe replica così: “Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta!“. Ma Signorini incalza: “La Bruganelli mi ha chiesto di chiederti quanto costa un aereo per farlo volare sulla Casa del Grande Fratello Vip“. E la Volpe risponde: “L’unica che prende gli aerei privati è lei“, (indicando Sonia Bruganelli ndr). La moglie di Bonolis risponde: “Ho saputo che costa pochissimo“. E la Volpe torna alla carica: “Beh rispetto a quello che prendi te“.

Una saga infinita. Tutto inizia per colpa di quel selfie con Magalli, che fa infuriare la Volpe (sua acerrima nemica sin dai tempi de I fatti vostri). Poi negli studi del Gf vip non mancano battutine al vetriolo e altro: la Volpe si ritrova con i popocorn a litigare in tv davanti a milioni di italiani. Tutto in prima serata. E quando Magalli parla a Verissimo tutto si acutizza ancora di più. Uno strappo che difficilmente sarà ricucito.

