Gf Vip, "hai lanciato il bicchiere". Raffaella Fico contro Soleil Sorge, rissa e accuse "omicide": finisce male

Un gioco si è presto trasformato in una lite. È accaduto al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti hanno dovuto superare una sfida per evitare la riduzione del budget di spesa settimanale. A scontrarsi sono state Raffaella Fico e Soleil Sorge. Prima del misfatto il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha inviato una lettera agli inquilini spiegando per filo e per segno le regole: "Il Grande Fratello vi sfida! Da questo momento, al suono della sirena, i VIP chiamati dovranno correre al pulsantone e solo uno di loro dovrà premerlo: tutto questo entro trenta secondi. Attenzione: per chi premerà il pulsantone ci sarà sempre una conseguenza, positiva o negativa. Se nessuno avrà il coraggio di premere il pulsantone, il vostro budget settimanale verrà decurtato ogni volta del 10%".

Durante la gara, Soleil è partita una volta udito il suono lasciando sul tavolo il bicchiere che aveva in mano. "Il bicchiere poteva rompersi Soleil, lo hai lanciato", l'ha rimproverata la ex di Mario Balotelli mentre la Sorge si difendeva: "L'ho appoggiato". Ma non è tutto. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha anche ricordato alla Fico che le scenate di Francesca Cipriani sono molto più pericolose.

Come darle torto, basta pensare alla volta in cui presa da un raptus ha strappato i capelli di Giucas Casella. Uno scatto d'ira che ha costretto il conduttore a prendere le distanze e intimare alla Cipriani di non lasciarsi mai più andare ad attacchi di quel tipo. E chissà se l'opinionista avrà davvero capito la lezione.

