Gf Vip, Trevisan-Casella: seduta spiritica in piena notte. "Cosa abbiamo visto", oltre il delirio

Una seduta spiritica in piena notte ha tenuto svegli Miriana Trevisan e Giucas Casella all'interno della casa del Gf Vip. I due hanno "scrutato" nel futuro degli altri inquilini facendo poi anche delle previsioni piuttosto dettagliate. La Trevisan, per esempio, ha previsto per Sophie Codegoni un "uomo adulto, tra i 45 e i 50 anni, tatuato e muscoloso", innamorato perdutamente di lei. Poi, però, ha aggiunto che nel suo presente c'è qualcun altro, un coinquilino per la precisione, Gianmaria Antinolfi.

A un certo punto la Trevisan, parlando con l'ex volto di Uomini e donne, ha detto: "Hai fatto un parto gemellare? Hai qualcuno che ti protegge dietro. Lo vedo, non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov'è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno". Poi Miriana è passata a prevedere il futuro di Lulù Selassiè: "Per te l'amore non lo vedo in Italia, ma in un'isola. Forse in Inghilterra, lui è alto e magro, è scozzese".

Parlando sempre del futuro amore di Lulù, ha continuato: "Vi incontrate in un locale, nella parte buia di Londra. Non è a Napoli il tuo uomo. E' un ragazzo di 25 anni molto bello, ribelle e non convenzionale". La seduta spiritica, però, a quanto pare non bastava. E così Casella ha compiuto un rito esoterico nei confronti di Lulù, Sophie e Gianmaria. Anche lui comunque ha previsto l'inizio imminente di una storia tra la Codegoni e Antinolfi. Poi, con una formula, ha convogliato le energie al fine di far avverare tutti i desideri dei tre ragazzi che lo stavano ascoltando. "Oddio, ho sentito una vampata di calore fortissima - ha detto Sophie - appena ha avvicinato le mani, è arrivato un calore molto forte".

