Gf Vip-choc, "orecchie piene di cerume e puzza di pesce marcio": zozzoni in casa, "ecco chi sono"

Non si fa che parlare di scarsa igiene all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra una confidenza e l'altra, i concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si lasciano andare a qualche confessione tra lo scomodo e il disgustoso. "C'è una donna che ha le orecchie piene di cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo", ha ammesso Alex Belli mentre discuteva con Lucrezia e Jessica Selassié, le cosiddette Principesse.

Finita qui? Neanche per sogno, perché "c'è anche chi puzza di pesce marcio", ha aggiunto poi una delle tre principesse. Lulù ha preferito evitare il nome, ma ha fatto un gesto che lascia ben poco spazio all'immaginazione: la ragazza ha iniziato a twerkare, lasciando intendere che si tratti di Ainett Stephens. L'argomento è stato poi riaperto tra Jessica, che ne ha parlato anche con altre due coinquiline: Raffaella Fico e Francesca Cipriani.

"Ragazze lo dico a voi, perché non si tratta di voi. Ma ho un gossip molto croccante. Qui abbiamo un'orecchia croccantissima, piena di cerume. Una che vaga qui intorno". Immediata la reazione della Cipriani che ha replicato con una faccia alquanto disgustata. Anche in questo caso la principessa non ha spifferato l'identità, ma a una frase uscita a Belli i telespettatori hanno ipotizzato che la persona in questione possa essere Sophie Codegoni. Quel "una persona vicina a Clarissa", fa credere che sia proprio l'ex tronista di Uomini e Donne.

