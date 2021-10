X Factor, Vale LP e "Porcella": "Tra le gambe tue", il testo più a luci rosse di sempre

15 ottobre 2021 a

Qualcuno sorride, ma Vale LP conquista Emma e il pubblico di X Factor. Nella seconda puntata dei Bootcamp, la giovane cantante, al secolo Valentina Sanseverino, presenta il suo inedito Porcella, pezzo dal testo decisamente "sopra le righe". Un po' scurrile, molto ironico: poesia di strada dal sapore adolescenziale ma decisamente più matura della media. In altre parole, un bel mix di contraddizioni.

Tanto sfrontata come artista, quanto timida come persona, la giovanissima casertana ha ammesso su precisa domanda di Emma: "Perché sono qui? Perché come si dice dalle mie parti voglio creare un fatto dal mio paese di 8mila persone all'Italia". "Oh, finalmente qualcuno che lo dice", si complimenta con lei la popstar salentina, che decide poi per lo switch con Lysa. Anche l'altro giudice Hell Raton si è detto convinto che Vale LP abbia le carte in regola per andare avanti .Per ora, ha conquistato gli home visit, ultimo step er approdare alla fase finale.





"Porcella": guarda il video di Vale LP a X Factor

Porcella parla di un corteggiamento "al contrario", in cui è lei a fare il primo passo. E via con liriche decisamente aggressive: "Le mie malattie sono come le prostitute, mi entrano dentro e devo pagarle pure", o ancora "apri il rubinetto delle gambe tue" che strappa l'applauso degli altri concorrenti, o l'auto-confessione "sotto sotto sono una sporcacciona". Tutti in visibilio.

Bel numero di itpop da "scuola romana", un po' cantautorato, un po' trap, un po' hip hop, Porcella segue l'altro inedito della 22enne, Cheri, già apprezzato dai giudici. La ragazzotta non è una esordiente: ha già realizzato un Ep dal titolo Fine Fra’ Me, con singoli come Carini, Temporale, America e Lo so che lo sai realizzati tra 2020 e 2021.

