Gf Vip, Alfonso Signorini abbandona lo studio. "Ora devi dirmi la verità", è il caos

16 ottobre 2021 a

a

a

Caos in studio al Grande fratello Vip. Tutto comincia con la sorpresa che Vera Miales fa ad Amedeo Goria: la donna si presenta vestita di bianco. Ora che ha ottenuto il permesso di soggiorno le piacerebbe sposarsi. Ma Goria non vuole, non subito almeno. E Guenda, la figlia di Amedeo, è furibonda per come la fidanzata di suo padre si sta comportando: "Io non ho mai avuto nulla contro di te, quello che penso è che tu non lo abbia mai supportato", sbotta. "Quando faceva il provolone tu attaccavi le donne e non lui. Il tuo desiderio di fare interviste e andare nei programmi lo capisco, ma credo che questa potrebbe essere una chance per te. Io me la prendo perché io soffro di endometriosi e scherzare su un tema come la gravidanza lo trovo assurdo. Non si può giocare. Troppe coincidenze e tu non hai mai smentito nulla hai aspettato che ti chiamasse Alfonso nella casa".

Ambra, Striscia pubblica il (clamoroso) fuorionda: eccola con Staffelli, si ribalta tutto | Video

Prova a difendersi Vera: "Sono successe tante cose, alla produzione ho portato documenti e certificati, perché quello che dico è vero. Proprio perché io vi voglio bene non sono abituata a esprimere un problema ma risolverli. L'ultima notte ti ho mandato in bianco perché c'era un motivo". A queste parole Alfonso Signorini preferisce abbandonare lo studio, poi rientra e chiede a Vera di dire la verità. "Io faccio il direttore di giornale da un po' di tempo e sinceramente. I paparazzi dovevi vivi tu non li conosco. Dì la verità è vera questa gravidanza e soprattutto che tu non hai chiamato nessuno per farti fotografare?".

"Non puoi andare avanti". La De Filippi caccia il tronista: una scena raggelanta a Uomini e Donne

Vera conferma tutto e dice che spesso viene fotografata sul posto di lavoro da chiunque facendola sentire un animale del circo. "Se è così ti chiedo scusa, Amedeo a te non vuole rinunciare, risolvete la vostra vita insieme fuori dai programmi tv", chiosa Signorini.

"Sapete perché attaccano le veline?". Antonio Ricci, parole pesantissime: sinistra, che imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.