Uomini e donne, Joele cacciato da Maria De Filippi: "Non puoi andare avanti"

Un tronista viola le regole di Uomini e donne e Maria De Filippi si infuria come mai prima d'ora. E' quanto successo nella puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Il ragazzo cacciato dalla conduttrice è Joele Milan, beccato dalla redazione del programma mentre cercava di trovare un modo per rimanere in contatto con una delle corteggiatrici, anche al di fuori di quello studio. Nel corso della puntata precedente, in particolare, il tronista è stato sentito mentre confabulava con la corteggiatrice: "Segui il mio amico su Instagram così possiamo tenerci in contatto".

Il video di quel ballo è stato mandato in onda e Joele ha provato a giustificarsi in tutti i modi possibili. Ha detto, per esempio, di essere stato frainteso. Ma la padrona di casa non ha voluto sentire ragioni: "Il tuo trono non può andare avanti". Il tronista allora ha insistito e ha chiesto scusa per aver commesso una semplice leggerezza. Poi ha chiarito di non aver mai avuto l'intenzione di prendere in giro la redazione.

La De Filippi, a quel punto, ha provato a fargli capire che questo suo scivolone aveva ormai compromesso il rapporto di fiducia: "A me imbarazza. E’ una presa in giro. Senza problemi, ma noi non possiamo andare avanti così, perché lo sappiamo Joele…". Milan, quindi, non ha potuto fare altro se non accettare la decisione del programma. A commentare l'accaduto anche Gianni Sperti, che si è detto arrabbiato e deluso: "La cosa che mi fa arrabbiare di più è che ci sono tante persone a Uomini e Donne che lavorano per loro…Lavorano anche fino a tarda sera. Non lo accetto per questo!".

