Ballando con le Stelle, Morgan agghiacciante: "Senza metterla in cinta", panico in prima serata su Rai 1

17 ottobre 2021 a

Oh mamma, Morgan. Il cantante fa subito discutere, alla sua prima a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 nella serata di ieri, sabato 16 ottobre. Ma andiamo con ordine. Prima di lanciarsi in un travolgente charleston con la ballerina Alessandra Tripoli il cantante si è raccontato in una clip di presentazione, in cui ovviamente si è parlato anche della "rissa" con Bugo a Sanremo.

Dunque, Morgan si è detto felice per la sua esperienza a Ballando. E poi, tra una confidenza e l'altra, ecco che Morgan incappa in una battutaccia di quelle in grado di far calare il gelo in studio: "Spero da uscire di qui senza mettere incinta nessuno", ha affermato in prima serata su Rai 1. Attimi di imbarazzo totale. Per inciso, il riferimento di Morgan era alla storia con la collega più giovane, sua ex allieva a X Factor, Jessica Mazzoli.

Oggi, i rapporti tra Morgan e Jessica, che hanno avuto una bimba che oggi ha nove anni, sono pessimi. Lei ha più volte accusato lui di non prendersi cura della figlia. E chissà la Mazzoli quanto avrà apprezzato la battuta di Morgan a Ballando...

