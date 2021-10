Ballando con le Stelle, "guardate il naso di Morgan". Bomba di Dagospia, occhio alla foto: clamoroso sospetto

17 ottobre 2021 a

A Ballando con le Stelle, quest'anno c'è anche Morgan. Già, tra i ballerini di Milly Carlucci anche il vulcanico cantante, già tra i protagonisti assoluti nella prima puntata della stagione, in onda ieri sera, sabato 16 ottobre, su Rai 1.

E con lui, è subito show. Già, perché si ritrova di fronte Selvaggia Lucarelli, con cui ebbe un flirt molti anni fa. E tra i due è subito un diluvio di frecciatine, con lui che la bolla come "cattiva" e lei che gli dà, nei fatti, dell'egomaniaco. Poi la battutaccia: "Spero di non mettere nessuna incinta", dice Morgan riferendosi ai suoi "precedenti" in altri talent. Attimi di gelo in studio.

E su Morgan, su Marco Castoldi, ecco che anche Dagospia punta il suo mirino. E come al solito, il sito di Roberto D'Agostino lancia una clamorosa, maliziosissima, bomba. Il tutto in uno dei canonici e concisi "flash" del sito. Nel flash, ecco tre foto di Morgan che in puntata si strofina il naso. Dunque, il titolo: "Nello studio di Ballando con le Stelle deve esserci del polline in libera uscita visto che ieri sera Morgan, subito dopo l'esibizione, si è lavorato il naso in diretta come se avesse avuto un gran fastidio...", conclude Dagospia. E ogni riferimento al passato di Morgan - o meglio, alle sue confessioni -, con discreta evidenza, non è assolutamente casuale?

