Gf Vip, Katia Ricciarelli gela Alfonso Signorini: "Perché ti ho quasi odiato", quello che non ha ancora digerito

Tempo di bilanci e di confessioni al Grande Fratello Vip. Tempo, anche, di emozioni. Ora ci pensa Katia Ricciarelli a lasciare senza fiato Alfonso Signorini. La soprano - nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 18 ottobre - confessa: "Ti ho quasi odiato perché avevo paura". Le sue parole, ha poi spiegato, si riferiscono al momento in cui il conduttore la chiama per l'ingresso nella casa del Gf Vip.

Durante il serale del lunedì va in onda una puntata show dove accade di tutto. Poi la soprano si descrive così: “In realtà sono una colomba di acciaio”. Alla Ricciarelli viene organizzata una bella sorpresa e riesce a riabbracciare il suo cagnolino Ciuffy - che per lei è come un figlio. Non lo vede da quando ha preparato i bagagli per entrare nella casa più spiata d'Italia. Katia va nella mistery room. “Ho detto al pubblico che l'esperienza del GF Vip è una pagina inaspettata che si è aperta nella tua vita. Sei abituata a vivere sola, e stare con una banda di matti a cui stai cominciando a voler bene credo sia una bella pagina”, dice Signorini. E lei risponde: “Grazie per questa esperienza. Ho imparato tantissime cose. Per carità non ho un bellissimo carattere però lo faccio con il cuore. Non mi mandare a casa adesso!”.

Poi la soprano, che ha cantato in tutto il mondo, guarda le clip dei momenti vissuti nella casa di Cinecittà. E Signorini si emoziona: "Non ti ho mai visto con quella luce negli occhi come questa sera sei bellissima”. Lei risponde emozionatissima: “Ti ringrazio Alfonso. Grazie per avermi voluta qui. Tutti dicono che sono una donna di acciaio, ma in realtà sono una colomba di acciaio“. La Ricciarelli teme di essere sola, ma Signorini le ricorda: “Tu sola non sarai mai perchè hai dato tanto di quel calore attraverso la tua arte”. Quando vede il suo cagnolino scoppia a piangere: “Vieni qua amore della mamma. Dove vai! Ma che regalo! Non chiedo altro. La cosa più bella che potevi farmi Alfonso”, conclude. Una scena emozionante che regala ai telespettatori del Gf vip un altro momento da incorniciare.

