Gf Vip, Francesca Cipriani a luci rosse: solo per fare se***? La voce che scuote Mediaset

Francesco Fredella 21 ottobre 2021 a

a

a

La casa del Grande Fratello Vip, stavolta, potrebbe diventare piccantissima. Quasi a luci rosse. Infatti, Alessandro Rossi - il fidanzato di Francesca Cipriani - è pronto a varcare la porta della casa di Cinecittà. E, secondo rumors giunti alle nostre orecchie, il trentenne di Cesenatico cenerà nella casa in un'area adibita al loro incontro. Poi, sempre da indiscrezioni, rimarrà lì tutta la notte. Ed immaginate voi quello che potrebbe accadere nella Love Boat, dove non ci sono telecamere. Alessandro, che il pubblico ha imparato a conoscere per la sua spontaneità e simpatia, è in viaggio verso Roma dove effettuerà il tampone prima dell'ingresso che avverrà in diretta nel corso della puntata di venerdì.

"Due...". Prego? Soleil, la risata che può condannarla: verso la squalifica al Gf Vip, si mette malissimo

Si tratta di un fuoriprogramma vero e proprio, visto che non era mai accaduto in passato che il fidanzato di un concorrente entrasse nella casa di Cinecittà. Ma, quando qualche giorno fa è avvenuto l'incontro tra Alessandro e Francesca, qualcosa è cambiato a livello di share. Un vero boom che potrebbe fare gola agli autori del reality condotto da Alfonso Signorini.

"Ma l'avete vista?". La Bruganelli ride in faccia alla Volpe: com'era conciata, caos da Signorini

Se, infatti, dovesse andare in porto l'ipotesi del ritorno di Alessandro nella casa del Gf Vip significa che il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Immaginate quello che potrebbe combinare la Cipriani appena lo rivedrà. Lui, durante l'ultimo incontro, ha giurato amore eterno. "Non ti mollerò mai", aveva detto. Urla, pianti, disperazione: uno show che è entrato subito nelle tendenze. Una vera e propria hit parade dei momenti unici, da non dimenticare di questo Grande Fratello Vip.

"Si chiude nel camerino e...". Dago-bomba su Alfonso Signorini: prima di ogni diretta, così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.