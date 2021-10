Gf Vip, "distruggo tutto". Anticipazione a poche ore dalla diretta: situazione fuori controllo

22 ottobre 2021 a

Si preannuncia una puntata dai tanti colpi di scena quella del Grande Fratello Vip. A preannunciarlo è Alfonso Signorini, che ha voluto fornire ai telespettatori alcune anticipazioni della puntata del 22 ottobre. "Miriana Trevisan minaccia di distruggere la casa", sono state le parole del conduttore di Canale 5. Il caso ormai è noto a tutti: dopo una conversazione avuta con Nicola Pisu, l'ex showgirl di Non è la Rai si è recata in confessionale per ammettere di non provare gli stessi sentimenti che il figlio di Patrizia Mirigliani prova per lei.

Una situazione complessa che giorni fa aveva visto scendere in campo anche chi gestisce i social del ragazzo. Su Instagram era infatti apparsa una foto dei due con la Trevisan ritratta come una diabolica strega. Ma di certo la coppia forse già scoppiata non saranno l'unico argomento della serata.

"Scopriremo le tensioni tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo, che durante la scorsa puntata hanno litigato furiosamente", prosegue nelle sue soffiate prima della diretta Signorini. E ancora: "Stasera ci sarà l’arrivo di Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani, che entrerà ufficialmente nella casa. Non posso dire di più se no mi ammazzano". Insomma, pare proprio che ne vedremo delle belle.

