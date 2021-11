Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi sbotta: "Non devo dimostrare niente", rosiconi zittiti

Francesco Fredella 03 novembre 2021 a

L'urlo del Leone di Cellino si fa sentire. "Non devo dimostrarlo a nessuno": Al Bano Carrisi, in un'intervista al settimanale Voi, racconta i suoi retroscena dopo Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Il cantante si è ritirato dalla gara: Oxana, la sua ballerina, si è infortunata. Il gesto di Al Bano è sicuramente quello di un uomo molto altruista, che ha messo davanti a tutto la carriera futura di Oxana (che potrebbe essere compromessa dopo quell'infortunio). Meglio uno stop.

"Non ci si può sottrarre alle sfide che la vita ci mette davanti e, alla mia età, credo di non dover dimostrare nulla a nessuno, se non a me stesso", dice Carrisi al settimanale Voi. “Quando ho deciso di partecipare, la mia famiglia si è fidata della mia scelta. La mia famiglia non ha detto nulla. Sono felice che si fidino delle mie scelte". Insomma, Al Bano - che potrebbe tornare in pista con uno spareggio - si è detto soddisfatto di questa scelta. Nelle prime puntate il suo arrivo da Milly Carlucci è stato sicuramente proficuo dal punto di vista degli ascolti, un boom inaudito di share anche grazie alle performances del Leone di Cellino.

Poi Al Bano parla di Loredana Lecciso, la sua compagna da circa 20 anni. Quando gli chiedono della gelosia risponde così: "Se sei geloso vuol dire che non ti fidi della persona che hai accanto". Tra la Lecciso e Carrisi la storia d'amore va avanti a gonfie vele: lei è innamoratissima, lui pure. Hanno due splendidi figli, Bido e Jasmine - che si sono trasferiti a Milano per l'università. Ma Jasmine sta avendo molto successo con la musica, che l'ha portata a spopolare ovunque.

