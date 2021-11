Striscia la Notizia, rumore imbarazzante in diretta tv: Maria De Filippi beccata così, un video pazzesco

04 novembre 2021 a

"Una professionista poliedrica". Maria De Filippi è la "regina" di Tu si que vales, il talent show di Canale 5 in cui condivide il ruolo di giudice insieme a Teo Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. E Striscia la notizia ne riconosce e tesse le lodi dedicandole il primo posto nella temutissima (e sequitissima) classifica I nuovi mostri, con il meglio del peggio del piccolo schermo italiano.

"Ottimo giudice, conduttrice e anche comica: una persona versatile", sottolinea il conduttore Sergio Friscia. Il tg satirico di Canale 5 manda in onda un estratto di Tu si que vales: Mammucari invita alla standing ovation per un concorrente, tale Stellina. La De Filippi non reagisce bene, con tanto di pernacchia subito intercettata dalle telecamere. Non un gesto casuale, visto che proprio Stellina ha conquistato tutti con la sua esibizione proprio a suon di... pernacchie.





Le pernacchie di Maria De Filippi: guarda il video di Striscia la notizia

E Queen Mary si relaziona al signore nell'unico modo possibile: "Volevo - pausa prrr - chiedere - prrr - se - prrr - mi - prrr - dai - prrr - un - prrr - bicchiere - prrr- d'acqua - prrr". Quella di Maria, chiosa Striscia, "è una reazione che farà certamente molto rumore". E nel frattempo il pubblico se la ride.

