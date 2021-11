Uomini e donne, Francesco Ravalli morto in un incidente stradale: indiscrezioni-choc, "ecco come è accaduto"

Francesco Fredella 11 novembre 2021 a

Lutto a Uomini e Donne, una tragica notizia scuote il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E’ morto l’ex cavaliere del Trono Over Riccardo Francesco Ravalli. Aveva 39 anni, per lui è stato fatale un incidente stradale avvenuto il tratto autostradale A22 del Brennero. A novembre 2020 scorso aveva preso parte corteggiando Daniela, tra loro una breve conoscenza.

Era originario di Catania, ma attualmente viveva a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia dove lavorava. La Gazzetta di Mantova diffonde a notizia mentre le dinamiche dell’incidente mortale non sono state rese note. Si sta indagando su quello che possa essere accaduto prima dello scontro mortale. Riccardo, sempre secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver tamponato un camion forse per un malore o un colpo di sonno.

“I vigili del fuoco, pare, abbiano dovuto lavorare non poco per estrarre il corpo senza vita del trentanovenne”, si legge sui siti che hanno ricostruito l’incidente. Il medico rianimatore, arrivato sul posto con l’è li soccorso, non ha fatto altro che verificare il decesso del 39enne. Decine e decine di messaggi sui social. Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over, scrive: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”. Sembra che tra i due, come testimonino altre persone, ci sia stata una profonda amicizia soprattutto nei momenti di difficoltà della Monti, che sta lottando contro un tumore.

