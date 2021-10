Uomini e Donne, il dramma e la malattia di Chiara Rabbi: "Perché ero sempre gonfia"

Francesco Fredella 28 ottobre 2021 a

Adesso parla Chiara Rabbi, che svela i suoi problemi di salute a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi su Canale 5 si confessa sui social: senza segreti, la fidanzata di Davide Donadei, parla dei problemi di saluto che ha dovuto affrontare. “La prima mia visita ginecologica l’ho fatta tardissimo e mi trovano l’ovaio micropolicistico se non sbaglio, mi prescrivono la pillola, io avevo paura di ingrassare”, confessa la 24enne. “Poi ultimamente ho scoperto un altro problema. A settembre ho cominciato a gonfiare, ecco perché a U&D ero veramente gonfia e non riuscivo a capire, perché avevo paura fosse la tiroide”.

Insomma, gli ultimi periodi per Chiara sono molto difficili. "Ho prenotato la visita ginecologica. Tutto ciò che andrò a dire è un mio punto di vista perché non sono una dottoressa”, continua a raccontare. “Ho sempre avuto dolori fortissimi, diventavo gialla, non riuscivo a stare in piedi”. Poi Chiara Rabbi svela come mai era gonfia quando corteggiava il suo fidanzato Davide Donadei a Uomini e donne.

"In realtà mi è nata una ciste di sette centimetri nell’ovaio, adesso non ricordo bene in quale. Mi ha provocato tantissimi problemi nel giro di pochissimo”, dice. E poi l'ex concorrente di Uomini e donne chiede a tutti di sottoporsi sempre ai controllo medici. “Adesso ho prenotato il controllo per vedere, altrimenti la toglierò” continua. “All’epoca ho scoperto anche di avere anche un batterio comune che va tolto. Quindi bisogna fare sempre assolutamente tutti i controlli del caso. E non trascurate il seno perché sempre io ho un nodulo che da benigno non si sa se si può trasformare”.

