Arisa, intimo trasparente e primo piano sul lato A che "esplode": la foto più spinta di sempre

Ad Arisa le provocazioni non bastano mai. La svolta sempre più ardita della cantante abruzzese, rivelatasi come voce naif e vintage al Festival di Sanremo oltre 10 anni fa è confermata dall'ultimo, conturbante post su Instagram. La didascalia è enigmatica: "Come le note nei libri, i papaveri solitari, i sentieri abbandonati, gli introversi, i diversi, i perduti". Un pensiero ermetico, vagamente ungarettiano a cui fanno seguito due foto al contrario decisamente esplicite, in cui nulla è affidato all'immaginazione dei followers.

Caschetto biondo, intimo rosso trasparente, il colore della passione. Vedo e non vedo? No, decisamente "vedo", eccome. Perché il secondo selfie della concorrente di Ballando con le stelle è roba da far tremare i polsi e non solo quelli: Rosalba Pippa, questo il nome della autrice di Sincerità, La Notte e Controvento è sdraiata sul letto, voluttuosa. La mano, più che coprire il voluminoso décolleté, sembra esaltarlo, attirando gli sguardi dei fan come un vasetto di miele con un orso goloso.

Arisa è recidiva: pochi giorni fa aveva pubblicato uno scatto in cui il body "saltava" proprio a causa delle curve esplosive della 39enne. Troppo anche per Instagram, che ha censurato la foto. Potevi fare di più, cantava lei qualche mese fa dal palco dell'Ariston, a Sanremo. Evidentemente gli algoritmi del social si saranno chiesti: cos'altro più di questo? Ed ecco arrivata la risposta.

