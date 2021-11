Gf Vip, Alfonso Signorini in tilt: "Mi stavano ammazzando". Il microfono resta aperto: cosa gli esce di bocca, gelo su Canale 5

13 novembre 2021 a

Alfonso Signorini, che ieri sera 12 novembre, era in onda in contemporanea con la partita dell'Italia, ha aperto la puntata del Grande Fratello vip con una gaffe. Commessa, come nota il sito lanostratv,it nel lanciare la pubbicità. "Ancora pochissimi minuti e ci ritroveremo qui. No? Mamma mia, mi stavano ammazzando. Come non detto, ritorno qua", ha detto il conduttore del reality. Insomma, Signorini ha sbagliato a dire che dopo pochi minuti il pubblico avrebbe potuto continuare a guardare la trasmissione proprio perché non era il momento dello spot. Quindi gli autori gli devono aver urlato di no, che non andava la pubblicità e Alfonso Signorini ha reagito dicendo con quel: "Mi stavano ammazzando”.

Dopo lo scivolone, il conduttore ha ironizzato sull'accaduto con il pubblico e con le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: "E sono appena le dieci, figuratevi all’ora dell’una che cosa succederà", ha detto.

E in effetti ne sono successe di ogni. Alfonso Signorini infatti ha rimproverato Lulù Selassiè che sta sempre addosso a Manuel Bortuzzo. "Devi rispettare i tempi di Manuel. Se non ti va bene lascia stare", le ha detto. "Siamo veramente ai limiti dello stalkeramento. Ho visto che scappavi. Questa situazione crea un disagio per tutti”.

