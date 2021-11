Ballando con le Stelle, Andrea Iannone collassato dietro le quinte: "Cosa lo ha colpito", indiscrezioni da brivido

14 novembre 2021 a

Attimi di grande paura per Andrea Iannone, collassato durante i primi minuti della puntata di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Il tutto nella puntata di sabato 13 novembre. Iannone si è sentito male dietro le quinte, poco prima di scendere in pista.

La Carlucci ha inizialmente parlato di un disturbo allo stomaco, dunque Lucrezia Lando, l'insegnante dell'ex pilota di MotoGp, ha confermato che Iannone non stava bene. E ancora Paolo Belli, dopo essere andato in infermeria, aveva detto che Iannone sarebbe rimasto sotto osservazion per alcune ore.

Eppure, Iannone, poi ha voluto esibirsi, a tutti i costi. E quando ha fatto capolino in studio, a sorpresa e mentre il medico di produzione si era detto pronto a portarlo in ospedale, ha spiegato: "Ho preso troppi antidolorifici per il problema alla spalla che mi hanno procurato un problema gastrico. Voglio ballare, perché siamo qui per ballare. Dopo, forse, andrò al pronto soccorso per fare degli esami approfonditi". Insomma, Iannone non molla. E infatti è anche riuscito ad esibirsi insieme alla Lando, con la quale sembra esserci molta (ma proprio molta) complicità...

