Ballando con le Stelle, Arisa sconvolgente: "Piena zeppa di por***". Milly Carlucci disperata: ecco il suo volto

28 novembre 2021 a

a

a

Imbarazzo, profondo anzi profondissimo imbarazzo per Milly Carlucci nel suo regno, ovvero lo studio di Ballando con le Stelle, il talent del sabato sera in onda su Rai 1, il tutto nella puntata del 27 novembre. Profondo imbarazzo scatenato da Arisa, da una Rosalba Pippa sempre più scatenata, civettuola e... spinta che mai.

"Non ho problemi a farlo". Arisa a luci in rosse in prima serata Rai, tutto vero: roba pazzesca

Già, nel corso dell'ultima settimana infatti la cantante - che da tempo sui suoi profili social snocciola fotografie di seminudo ad altissimo tasso erotico - ha detto di essere pronta ad impegnarsi in una produzione cinematografica soft-por***, insomma nel cinema a luci rosse (seppur nella sua versione "soft"). Presa di posizione, quella di Arisa, che ha intercettato le attenzioni di Rocco Siffredi e Max Felicitas, reginetti dell'italico cinema a luci rosse.

"Abbiamo un problema". Valeria Fabrizi si fa male al ginocchio, imprevisto choc a "Ballando": interviene la Carlucci

Ma non solo, nel corso della diretta di Ballando, anche Serena Bortone, presente in studio in veste di ospite, ha chiesto lumi ad Arisa circa queste sue nuove volontà. Da par suo, Arisa ha candidamente confermato il tutto. "Onestamente non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso - ha spiegato -, perché è un'occupazione come un'altra. Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale io non avrei problemi. Anche la tv generalista è piena di por*** fra le righe, quindi alla fine...", ha sganciato la sua personalissima bomba sexy.

"La sua eliminazione...". Bianca Gascoigne, una bomba su "Ballando": cosa proprio non torna

E mentre diceva queste parole, soprattutto quelle sulla "por***grafia tra le righe" della tv generalista, ecco una Carlucci in profondo imbarazzo. Un imbarazzo notato da Fabio Canino, il quale ha affermato: "Vorrei venisse inquadrato il volto di Milly Carlucci dopo le dichiarazioni di Arisa...". E la regia di Rai 1 ha raccolto l'invito. Il risultato? La foto che potete vedere qui sotto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.