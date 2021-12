Fedez, l'ultimo clamoroso colpo di Maria De Filippi: terremoto ad Amici, come "ribalta" il programma

Francesco Fredella 02 dicembre 2021 a

Stavolta Maria De Filippi potrebbe lasciare tutti senza parole. Ad Amici, secondo rumors, potrebbe arrivare Fedez: si tratta di un vero e proprio colpaccio per la regina della televisione che porta nel talent più famoso di sempre della tv. E' lo stesso Fedez che annuncia il suo arrivo in tv con una serie di Instagram Stories. Il rapper canterà, tra l'altro è uscito da poco Disumano - il suo nuovo album - e darà consigli ai ragazzi della scuola. Poi, sempre secondo gli ultimi rumors, organizzerà una coreografia del suo brano ‘Sapore.

Però c'è una gaffe di Fedez, che su Instagram dice: “Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell’idea’. Ma cinque minuti dopo dite, ‘Ho detto una cag***’. Però ormai vi siete imbarcati e dovete fare quella cosa?”. Il cantante si è riferito all’ospitata che lo attende ad Amici: “La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m…”.

Poi fa un piccolo passo indietro. E dice ancora: “Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire“.

Intanto, cresce l'attesa per The Ferragnez: la serie tutta ambientata a casa di Fedez e sua moglie Chiara. E' pronta su Amazon Prime e, secondo i ben informati, potrebbe essere un vero successo dal momento che i due super influencer si sono praticamente messi a nudo.

