Ballando con le Stelle, Arisa sconvolgente in prima serata: nuda nella vasca da bagno

Sempre più spinta, sempre più incontenibile. Si parla ovviamente di Arisa e della sua ultima "prodezza" a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, la puntata è quella di sabato 4 dicembre. Come sempre, prima dell'esibizione sul palco della cantante e Vito Coppola, ecco una clip che la anticipa.

Ed è proprio in questa clip che Arisa stupisce, parlando del rapporto col suo maestro (dal quale è molto attratta e col quale ci sono stati anche dei baci sospetti): "Per me il corpo di Vito è casa". Insomma, Arisa rinforza le voci secondo le quali tra i due ci sia qualcosa, l'armonia d'altro canto è davvero palpabile. E così ecco che vestiti in bianco e nero, i due mettono in scena un cha cha molto romantico sulle note di Madonna.

Ma non è tutto: nel corso dell'esibizione c'è anche una vasca da bagno con sapone, altra conferma all'intimità dei due. Un'esibizione insomma ad altissimo tasso erotico, tanto che al termine Roberta Bruzzone li incalza: "Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa". E a stretto giro, Alessandra Mussolini: "Sensualità pazzesca tra i due nella vasca. Siete stati spettacolari!". Da parte di Arisa e Vito Coppola molti sorrisi, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Ammesso e non concesso che davvero serva a qualcosa...

