Ballando con le stelle, Sara Di Vaira smette di ballare e scoppia a piangere senza parlare. "Me ne vado"

Serata "malinconica" a Ballando con le stelle. Lo aveva annunciato Milly Carlucci, prima della diretta, e così è stato: Sara Di Vaira, storica ballerina del talent vip di Rai1, ha deciso di lasciare definitivamente il programma e lo ha fatto annunciandolo lei stessa al pubblico, in lacrime. Con lei, lascia anche l'altro volto storico del corpo di ballo Simone Di Pasquale. Due addii pesantissimi e sicuramente meno polemici di quelli di Raimondo Todaro, volato alla corte dei rivali di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, con frequenti e reciproche battutine (l'ultima di Selvaggia Lucarelli, "ho stappato lo champagne").

Subito dopo l'esibizione in coppia con il concorrente Valerio Rossi Albertini, la Di Vaira è scoppiata letteralmente a piangere. Senza spiegare nulla, senza una parola. Lo sconcerto in sala si è aggiunto a quello dei telespettatori, ignari di quello che stava per succedere. Prima è intervenuto Ivan Zazzaroni, spiegando a tutti che quello a cui avevano assistito era l'ultima danza di Sara. Quindi ha preso la parola la padrona di casa, Milly Carlucci. "Ha deciso che anche per lei ci sono dei nuovi percorsi".

Particolarmente toccante e significativo il commiato che alla ballerina ha riservato Zazzaroni, giornalista sportivo ex concorrente e oggi giurato di Ballando: "Io ho avuto qualche contrasto con lei ma è una persona di grande capacità che ha dato lustro a questo programma". La Di Vaira era nel cast delllo show dal 2009, arrivando tre volte seconda e vincendo l'edizione del 2014 in coppia con Lasse Matberg.

