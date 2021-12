Ballando con le stelle, Monica Bellucci e il disastro Rai: questa roba in onda? Cos'è successo veramente

12 dicembre 2021 a

A Ballando con le stelle è stata la grande serata di Monica Bellucci, ospite d'eccezione e ballerina per una notte del talent vip di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, e dopo la puntata scoppia la polemica social. In discussione non la qualità della performance della diva umbra, vera e propria icona di sensualità italiana nel mondo, ma la "balla" messa in piedi dalla produzione. La regia ha inquadrato la Bellucci e il suo partner di scena con inquadrature sempre molto strette, evitando di "allargare" sulla scenografia o, per esempio, sulla giuria. Motivo? In studio non c'era nessuno, se non i due ballerini.

A rivelarlo, sui social, la famosa signora Rossella, membro della giuria popolare, che ha distrattamente pubblicato sulla propria pagina Instagram un video decisivo per dimostrare che il ballo era registrato prima della diretta serale. Nel filmato condiviso dalla signora Rossella, si vede la Diva Monica entrare in studio con il ballerino e posizionarsi nel punto esatto dove sarebbe finita l'esibizione mentre il filmato registrato era ancora in onda. Peraltro, sabato pomeriggio, anche Maykel Fonts, ballerino cubano già partner di Mietta e membro del corpo di ballo dello show di Rai1, aveva pubblicato il vide della coreografia con la Bellucci, nello studio di Ballando con le Stelle.

"No, no, io vengo a ballare. In questa pista si balla", aveva detto la Bellucci alla Carlucci, che pensava di doverle chiedere, magari, del prossimo film La Befana Vien di Notte e di doverla semplicemente intervistare in qualità di ospite d'onore. Al di là della coreografia registrata, per evitare evidentemente le brutte figure della diretta, perlomeno Monica è stata apprezzata per le sue inedite doti di ballerina.

