Uomini e Donne, Maria De Filippi tenta il tutto per tutto: impensabile, chi è il nuovo tronista

Un colpo clamoroso per Maria De Filippi. Il tutto a Uomini e Donne, il celeberrimo dating-show che conduce su Canale 5. Dopo una serie di troni deludenti, la regina di Mediaset tenta il riscatto, piazzando sul trono, appunto, Luca Salatino, ossia la "non scelta" di Roberta Giusti. Questo è quanto trapela dalle anticipazioni ella registrazione della puntata di ieri, giovedì 16 dicembre, in cui è stata annunciata la decisione della De Filippi di trasformare l'ormai ex corteggiatore in nuovo tronista.

Come gli appassionati di Uomini e Donne sapranno, infatti, Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani dopo ben tre mesi di conoscenza. Il tutto anche se all'inizio sembrava che la sua attenzione fosse concentrata totalmente su Luca. Invece, la tronista con il passare del tempo ha fatto capire di essere veramente attratta dal 22enne di Arezzo. Lei stessa nelle precedenti puntate aveva ammesso che uno di loro due era riuscita a sorprenderla: insomma, si è ricreduta.

E così ecco che a Luca Salatino si spalancano le porte da tronista, dove affiancherà Matteo Ranieri. L'ex corteggiatore ha accettato la proposta, piazzandosi sul trono. Una promozione forse anche inattesa, dal diretto interessato, che però stando alle indiscrezioni sarebbe decisamente entrato nel cuore della redazione di Maria De Filippi. E così, la conduttrice, ha scelto di dargli una seconda chance. E che chance...

