Amici, Maria De Filippi mai sentita prima: "Una str***", asfaltata Alessandra Celentano

Si sa che Maria De Filippi e Alessandra Celentano sono molto in confidenza e hanno un rapporto diretto. Ma oggi 19 dicembre durante la puntata di Amici, su Canale 5 la conduttrice ha lanciato diverse frecciatine alla maestra. Uno scambio di battuto che è avvenuto quando c’è stato l’esame di Cosmary, allieva della Celentano molto criticata da lei stessa. Ad un certo punto l’insegnante ha detto a Cosmary che si trucca troppo. “Tu invece?", l'ha incalzata con molta ironia la conduttrice. E la Celentano ha detto che lo deve fare per il bene di tutti. Quindi la De Filippi ha commentato: "È un po’ stri*** però è anche spiritosa". Quindi la maestra ha detto: "Maria ma cosa dici? Le parolacce non si dicono davanti ai ragazzi".

La Celentano settimana scorsa aveva sospeso la maglia a Cosmary. L’allieva di Amici è stata messa duramente alla prova questa settimana dalla sua maestra di danza classica con lezioni extra di tutti gli stili. Così oggi Cosmary ha provato a riprendersi la maglia, purtroppo però non ci è riuscita. Allora Maria De Filippi le ha fatto scartare il suo regalo di Natale inviatole dalla mamma.

Ma niente da fare. La Celentano non si è addolcita nemmeno con questo clima natalizio e di amore. E appena la maestra ha iniziato a parlare la De Filippi ha detto: "Adesso rovina il Natale a lei e alla mamma che sta a casa. Arriva la strega di Biancaneve".

