Gf Vip, Alessandro Basciano irriconoscibile. Spunta una foto dal passato: sconcertante

Avete notato il cambiamento? Alessandro Basciano, uno dei concorrenti del Gf vip, adesso ha un sorriso invidiabile. Ma qualche tempo fa, nelle foto che circolano in Rete, sembrava tutto diverso. A quanto pare, il nuovo concorrente del Grande fratello vip avrebbe applicato le cosiddette “faccine” dentali - che regalano a tutti un sorriso luminoso con denti bianchissimi. Quando è entrato nella casa, in corso d’opera, Alex Belli l’ha asfaltato su Twitter: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’, sei un copia e incolla. E attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali“.

Ma chi è Alessandro Basciano? È nato a Genova, classe 1989, si occupa di rivendita di automobili a Roma. Ha sempre avuto il pallino della televisione: prima Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche - che preferisce Daniele Schiavon - poi Temptation island come tentatore. Adesso, arruolato come vip da Signorini, arriva al Grande Fratello. Ha un figlio che è nato nel 2016 dalla sua relazione con Clementina Deriu. Di recente ha avuto una breve relazione con Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Blerim Dzemail.

Nella casa sembra avere le idee chiare: vuole corteggiare Soleil Sorge - che ha avuto una “cotta” (inutile negarlo) per Alex Belli. Per adesso non sembra ancora essersi integrato con le telecamere del Gf vip, ma potrebbe far uscire molto presto il suo vero carattere. Tempo al tempo. Simpatia e divertimento con lui sono garantiti.

