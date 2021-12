Gf Vip, rissa tra Aldo Montano e Alex Belli: "Alfonso, allontanami 'sto soggetto"

21 dicembre 2021 a

Al Grande Fratello Vip si sfiora la rissa. Nella puntata di lunedì 20 dicembre sono Alex Belli e Aldo Montano a confrontarsi. I due amici, sempre più ai ferri corti, non se le mandano però a dire. E nel salotto di Canale 5, nel programma condotto da Alfonso Signorini, vola di tutto. "Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto. La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti", tuona l'ex campione di scherma mentre l'attore prova a difendersi.

"Il nostro legame si è spezzato perché ho visto le cose che pensa, è venuto fuori. Io ti ho fatto venire fuori per quello che sei". Le cose proseguono anche con Samy che interviene, ma viene snobbato da Alex Belli: "Ancora parli tu? Sei pregato di stare zitto perché questo è un affare tra me e Aldo e tu non c'entri niente in tutto questo". Finita qui? Neanche per sogno.

In studio l’attore di Centovetrine prosegue piccato: "Tu sei un campione, ma io ho costruito un sacco di cose". Il riferimento di Belli è alla polemica che lo vede protagonista dopo il triangolo tra lui, Soleil Sorge e Delia Duran. "Sei egocentrico - continua Montano - dovresti esserlo un po' meno e faresti meno danni". E ancora: "Non sono egocentrico, ho vissuto, ma occhio a dare giudizi sbagliati", conclude l'attore ormai attaccato su tutti i fronti. E le sorprese non sembrano finire.

