Uomini e Donne, "problemi di natura sessuale": orrore contro Armando Incarnato, l'insinuazione peggiore

Armando Incarnato di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - attaccato ancora una volta. Lui, uno dei personaggi più controversi, adesso si difende. E lo fa sui social. “No vabbé, ragazzi questa la dovete assolutamente ascoltare: siamo passati dal mostrare auto e moto che significava ostentare una vita che non è la tua, al mostrare auto e moto che significa avere problemi di natura sessuale”, scrive Incarnato.

Ride. Lo fa prendendo con ironia gli attacchi ricevuti. Al tempo stesso, però, ammette di non avere alcun problema di questa natura: “Ma che ti devo dire? Provare per credere”. Poi continua: “Non le mostrate perché poi pensano che siete impotenti”. Le dichiarazioni di Armando Incarnato, che hanno anche un chiaro riferimento sessuale, sono l'ennesima doccia gelata a Uomini e Donne.

Una parte del pubblico continua ad attaccarlo forse perché non gradisce la sua presenza? “Anche se a me sembra tanto che più hai auto e moto e più si avvicinano”, scrivono. Continua poi con altre frecciate al veleno: “E ancora avete coraggio di parlare? Ma dico ancora. Chiedete al vostro Babbo Natale un po’ di sincerità”.

La guerra social prosegue. Armando vs Marika, atto secondo. Ed è lei, stavolta, a lanciare una frecciata sui social. Tra l'altro nella puntata di oggi Armando Incarnato discute con Marika Geraci e dice di aver registrato una telefonata con la dama. Tutto questo potrebbe inchiodarla? Probabilmente sì. In studio, però, non dà il permesso di fare ascoltare tale registrazione. Marika sta nascondendo qualcosa? Il pubblico in Rete continua a farsi domande.

