Uomini e Donne, il corteggiatore truffato da Andrea Nicole? Pesantissima decisione della De Filippi: clamoroso in studio

Alessandro Verdolini è rimasto deluso e fregato da tutta la storia tra Andrea Nicole e Ciprian Aftim. Originario di Ancona, l’ormai ex corteggiatore credeva davvero di poter conquistare la tronista trans, che invece ha avuto fin dall’inizio una preferenza marcata per Ciprian, con cui poi la situazione è sfuggita di mano. I due hanno dato adito a polemiche e sospetti perché hanno infranto diverse regole di Uomini e Donne, facendo risentire Maria De Filippi e arrabbiare la redazione e i vari opinionisti.

“Ho riposto fiducia nei suoi confronti - ha raccontato Verdolini in un’intervista rilasciata a MondoTv24 - mi diceva che non era come dicevo io, che ero paranoico. Mi sono fidato, ma vedevo questi battibecchi che sembravano da coppia fatta”. L’ex corteggiatore ha svelato di aver avuto un presentimento prima che Andrea Nicole e Ciprian lasciassero insieme lo studio di Uomini e Donne: quando è entrato in studio, ha notato subito l’assenza di entrambi e ha intuito cosa sarebbe successo poco dopo”.

“Ho confidato questa cosa a Samuele, che era in studio con me - ha dichiarato - gli ho detto ‘io oggi mi sento ‘sta cosa’ e così è stato. Il mio pensiero era questo, ma non pensavo di nascosto. Credevo che la redazione fosse stata avvisata”. Dopo questa grossa delusione, Verdolini potrebbe però essere “ricompensato” dalla De Filippi: che possa diventare tronista in futuro? Lui accetterebbe volentieri…

