Gf Vip, Alex Belli vede Soleil Sorge e si scioglie: "Ricordati che...". Delia Duran che dice?

Francesco Fredella 28 dicembre 2021 a

a

a

E la storia continua. Alex Belli si collega con il Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - e parla di Soleil Sorge, ribadendo di voler un gran bene alla gieffina. Poi arriva lo sfogo su Twitter dove manda un messaggio a chi immaginava un duro scontro. “Mi dispiace per chi vuole risposte con odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente! Alex Belli”, scrive.

"Dopo la notte passata insieme...". Terremoto al Gf Vip, la rivelazione di Sophie su Basciano scuote i concorrenti

Ma facciamo un passo indietro. Nella puntata di ieri, lunedì 27 dicembre, durante la sua apparizione, parla con Soleil in modo chiaro. E dice: “Abbiamo una cosa in comune Sole. Io sto gestendo la mia vita e questa spettacolarizzazione non ha assolutamente senso, se non che siamo all’interno di un sistema mediatico che ci ha travolto. Detto questo non hai fatto i conti con la ‘variante Belli’, che è quella che vuole mettere un punto a tutto questo", rimarca.

"Paralitico". Katia Ricciarelli, la frase-choc: gelo su Canale 5. Tam-tam: a un passo dalla squalifica

E ancora: "Un punto l’ho messo e continuano a volerci dividere e metterci contro. Però io non sono contro nessuno, figuriamoci se sono contro di te, non lo farei. Ricordati che non ti odio, sto soltanto gestendo la mia vita e siamo in un vortice mediatico”. Parole chiare, forti. Che Alex pronuncia con il sorriso in volto e voce suadente. Nella prossima puntata, però, potrebbe tornare a Roma in studio: il pubblico vorrebbe un altro suo confronto. Ma Alex, vero protagonista del Gf vip, è pronto a sfoggiare tutte le sue doti attoriali per restare in prima linea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.