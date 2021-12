GfVip, "Delia Duran salta". Le voci sul Covid, il mistero e il sospetto: cosa non torna

Francesco Fredella 30 dicembre 2021 a

a

a

Colpo di scena? Forse no. Tutto resta come prima per Delia Duran, moglie di Alex Belli. Andiamo per gradi. Proprio noi di Libero vi abbiamo raccontato che lei potrebbe entrare al GFvip il prossimo 3 gennaio: un'indiscrezione che ha fatto subito il giro della Rete. Ed ora spunta l'ipotesi della sua positività al Covid, ma la moglie di Belli smentisce categoricamente pubblicando il test negativo. "Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente", scrive Delia sui social.

"È in isolamento, pronta a entrare". Mossa spacca-share di Signorini, una bomba: chi entra al GfVip





Quindi, si tratterebbe di una fake news. Il suo ingresso nella casa del Gf vip - che ha visto il suo compagno Alex diventare uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione - potrebbe essere salvo. Un colpaccio per Signorini che, praticamente, potrà godersi altri tre mesi di share stellare con dinamiche assicurate. Infatti, basta attendere al 3 gennaio - data fissata per l'ingresso nella casa della Duran. E Alex? Stando alle ultime informazioni dovrebbe restare fuori.

"Mi ringrazi in questo modo?". Valerina Marini spietata, cosa scodella sul passato della Caldonazzo

Ma tutto potrebbe accadere all'ultim'ora. Ad esempio, l'ingresso lampo dell'attore insieme a Delia? Sarebbe l'ennesimo colpo di Signorini. Già, perché nella casa - non dimentichiamolo - c'è sempre Soleil Sorge: acerrima rivale di Delia, dopo aver stretto un'amicizia particolarissima con Alex Belli durante il reality di Canale5. Popcorn e bibita: lo spettacolo continua. Mettetevi comodi.

Ecco la "sostituta" di Sonia Bruganelli: colpo bassissimo a Bonolis e signora, qua esplode Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.