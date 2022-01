GfVip, esplode il "canna gate": "Ha portato la droga in casa", regia e autori nel panico

02 gennaio 2022 a

Dopo l'Isola dei famosi, altri "stupefacenti" guai a Mediaset: anche al Grande Fratello Vip scoppia un "canna-gate". Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 sarebbe comparsa della droga (leggera). Al centro delle polemiche ci finisce ancora una volta Barù, il comico nipote di Costantino Della Gherardesca entrato come concorrente da pochi giorni e già sulla graticola per alcune battute spintissime su masturbazione e presunti piani degli autori ("Vogliono farmi sc****e").

Appena arrivato nella casa aveva confidato ai coinquilini di aver fumato "canne da quando ho 14 anni". Durante la notte di Capodanno, però, sarebbe accaduto il fattaccio. A svelare il retroscena Sophie Codegoni, ex di Uomini e donne che ha vuotato il sacco con la sua nuova fiamma Alessandro Basciano, anche lui in gioco da pochi giorni. I due, rifugiatisi sotto le coperte insieme a Miriana Trevisan per "tappare" i microfoni e rendere meno distinguibili le loro parole, i tre si sono scambiati pettegolezzi decisamente piccanti su Barù. A confermare il gesto del comico anche la principessa Lucrezia Lulù Selassiè, che avrebbe direttamente chiesto a Barù se quella che stava vedendo fosse una canna. Il diretto interessato, placidamente, ha risposto in maniera affermativa.

La regia del GfVip, non appena intercettate le chiacchiere sempre più incalzanti degli inquilini sul caso, avrebbe deciso di staccare le riprese in maniera molto brusca e un po' sospetta, con gli autori che hanno poi chiamato la Codegoni in confessionale per avere ulteriori delucidazioni. Tra le ipotesi, quella che Barù abbia portato con sé nella casa la cannabis light, legale in Italia.

