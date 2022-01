Gf Vip, "scontro inevitabile": l'indiscrezione-bomba di Alfonso Signorini dal dietro le quinte

03 gennaio 2022 a

a

a

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. In attesa della nuova puntata di lunedì 3 gennaio, Alfonso Signorini si lascia andare a qualche anticipazione. "Ci sarà - promette il conduttore del programma di Canale 5 - uno scontro inevitabile tra Alessandro e Alex". Il riferimento è alle accuse di Alex Belli ad Alessandro Basciano.

"Mi ringrazi in questo modo?". Valerina Marini spietata, cosa scodella sul passato della Caldonazzo

Ma non è finita qui: "Settimana particolarmente difficile per Miriana Trevisan", spiega Signorini ricordando che Biagio D’Anelli è stato eliminato dalla casa. La Trevisan, infatti, "ha dovuto fare i conti con la mancanza di Biagio", a cui ha dichiarato tutto il suo amore. Ma le novità non finiscono qui, perché nella trasmissione farà ingresso un nuovo concorrente. Si tratta di Kabir Bedi, il mitico Sandokan, che dopo la quarantena è pronto a confrontarsi con i vari concorrenti già in casa. "È stato criticato perché pare abbia la faccia un po’ rifatta - aggiunge Signorini alimentando le attese -. Stasera lo scopriremo".

Ecco la "sostituta" di Sonia Bruganelli: colpo bassissimo a Bonolis e signora, qua esplode Mediaset

Spazio anche al nuovo anno, con i vip che racconteranno come l'hanno trascorso e cosa si aspettando da questo 2022. Anno che per loro è iniziato in maniera insolita, ossia all'interno della trasmissione di Canale 5. Il Grande Fratello Vip dovrebbe terminare a metà marzo con un'edizione lunghissima.

"Violentata a 17 anni". Clarissa Selassiè sconvolge l'Italia: l'orrore segreto in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.