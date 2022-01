GfVip, Eva Grimaldi in lacrime. Imma Battaglia: "Voglio morire prima di te"

Francesco Fredella 04 gennaio 2022 a

Show dei sentimenti. E non solo. “Quando ti ritrovi a cinquant’anni e ti abbandonano non senti la terra sotto i piedi”: le parole di Eva Grimaldi commuovono tutti. Ora ha una nuova vita dopo aver sposato civilmente Imma Battaglia, che arriva al Grande Fratello Vip per un omaggio alla Grimaldi.

L’attrice assicura di aver compreso i veri motivi dell’abbandono da parte di suo marito. "Non mi voleva più sposare", svela la Grimaldi dopo aver svelato la data di nascita in chiesa. Poi parla della dipendenza dall’alcol dopo la fine del suo matrimonio. Un racconto drammatico. Imma Battaglia fa una vera dichiarazione d’amore. E dice ad Eva: "Voglio morire prima di te perché non vivo senza te". La Grimaldi si commuove. “Ha dato forza ai miei difetti. Io sono ex balbuziente, dislessica grazie a lei ho preso in mano i libri. Lei mi solleva la vita in modo pazzesco”, racconta.

La favola continua. “Io ti amo, tu non puoi capire quanto. Chi trova te trova un tesoro e hanno perso tutti quelli che nella vita ti hanno lasciato andare. Tu mi riempi di luce senza te sono persa. Dopo 11 anni non riesco a dormire senza te”, dice ancora la Battaglia. Alla fine arriva pure un messaggio per il governo. “Approfitto del Grande Fratello per fare un appello a Draghi: fate la legge sul matrimonio egualitario, io ti voglio sposare ogni giorno”, continua la Battaglia. Eva piange. “Grazie Imma perché queste sono state le parole più belle che ho mai sentito nella casa del Gf Vip”, conclude Alfonso Signorini.

