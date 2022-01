Mattino 5, Barbara D'Urso torna in tv? Il clamoroso gesto di Federica Panicucci a fine puntata: occhio...

17 gennaio 2022 a

I malumori sono ormai acqua passata: ad oggi Barbara d'Urso e Federica Panicucci sono più vicine che mai. E per dimostrarlo la conduttrice di Mattino 5 ha voluto dedicare un pensiero alla collega che lunedì 17 gennaio tornerà alla guida di Pomeriggio 5. La d'Urso era stata sostituita da Simona Branchetti durante le festività natalizie e quelle successive.

Da qui il messaggio della Panicucci alla collega: "Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani vogliamo ricordare che oggi riprende Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso alle 17.25 su Canale 5. E noi invece torniamo con una nuova puntata domani". A farle eco Francesco Vecchi che ha invitato i telespettatori a seguire la trasmissione pomeridiana: "In bocca al lupo a Barbara". "Certo Francesco, un grosso in bocca al lupo a Barbara…”, ha replicato la Panicucci.

Una vera e propria sorpresa, visto che in passato e per lungo tempo, la d'Urso e la Panicucci erano ai ferri corti al punto da non rivolgersi la parola. Ignota la motivazione, anche se diverse voci confermano che a fare il primo passo verso una riconciliazione sia stata la conduttrice di Mattino 5. La Panicucci, circa tre anni fa, sarebbe tornata a salutare la collega. Da lì sarebbe nata un'amicizia tanto che nel febbraio 2020 le due si sono presentate insieme a Verissimo.

