Uomini e Donne, Gemma Galgani senza pietà: "Io al suo matrimonio? Direi...", che umiliazione per Isabella Ricci

La loro relazione, nata a Uomini e Donne, procede a gonfie vele e i due adesso non hanno alcuna voglia di separarsi: Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che hanno iniziato a frequentarsi e conoscersi nello studio del dating show di Canale 5, annunciano che tra i loro progetti c'è addirittura un matrimonio. La coppia adesso si trova alle Maldive e da lì ha rilasciato una lunga intervista al Magazine di Uomini e donne.

Le rispettive famiglie hanno accettato con gioia la loro relazione. I figli di Fabio, per esempio, hanno accolto a braccia aperte Isabella e lei ne è stata felicissima. Ora la coppia starebbe pensando a una vera e propria convivenza, ma prima l’ex dama dovrebbe risolvere delle questioni di lavoro. Sarà lei a spostarsi a casa di Fabio in modo definitivo.

Il percorso di Isabella Ricci a Uomini e Donne, comunque, non è stato dei più semplici. All'inizio infatti era stata molto apprezzata da tutti, poi qualcosa è cambiato. Soprattutto dopo alcune dichiarazioni spiacevoli di un cavaliere, Armando Incarnato. A un certo punto anche Gianni Sperti ha smesso di credere in lei. Il Magazine, poi, ha sentito anche Gemma Galgani, che con Isabella non ha mai avuto un buon rapporto. E infatti alla domanda su un eventuale invito al matrimonio della Ricci, la dama ha detto che non vorrebbe sembrare ipocrita e la sua risposta “sarebbe un no”.

