GfVip, Alfonso Signorini sbotta contro Alex Belli: "Sono in imbarazzo, questo è insopportabile"

"Delia sono in imbarazzo per te”: Alfonso Signorini ha preso le parti della Duran al GfVip dopo il confronto che il marito Alex Belli ha avuto con Soleil Sorge. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, all'attore ha detto: "Alcune cose mi hanno lasciato un po’ confusa, sei uscito per recuperare il tuo matrimonio, ho trovato tutto un po’ strano, le voci da fuori hanno urlato che è tutto un teatrino, ero la prima a volerti chiedere di prendere una posizione in questa storia”.

Sconvolgente la risposta di Belli: "Difendo a spada tratta la nostra amicizia, vado contro il mondo per starti vicino, sto combattendo una battaglia incredibile, sono arrabbiato anche con Delia perchè lei non capisce, ho trovato una donna che non riconoscevo più, si era persa di cose che non stanno né in cielo né in terra". E ancora: "Non ti tradirò mai, fuori c’è un esercito che ti difende e sta dalla tua parte, sei sempre stata coerente nella nostra amicizia".

Il conduttore, però, non ha gradito le parole dell'ex concorrente e lo ha subito rimproverato: "Voglio dirti una cosa da spettatore. Vedendo tutta la passione che viene fuori dalle tue parole, mi chiedo che cosa ci stai a fare con Delia? Si capisce che con Soleil hai tutto un altro tipo di rapporto, stai con chi vuoi, questa passione che c’è tra voi due non l’ho vista con Delia". Signorini, poi, si è rivolto direttamente alla Duran: "Delia scusa io friggo per te, ma come puoi sopportare tutto quello che questo sta dicendo?".

