Uomini e Donne, Gemma Galgani? "Scandaloso portarla in tv", terremoto a Mediaset: chi la vuole far fuori

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Cioè, l'ex Gabbiano - che è stato fidanzato con Gemma Galgani - viene nominato nel corso del dating-show. Quindi, in qualche modo, torna nel programma che l'ha reso celebre. Facciamo, però, un passo indietro. La storia d’amore tra Giorgio e Gemma Galgani è durata un paio di anni ed è stata sulla bocca di tutti. Poi Gemma l'ha lasciato Giorgio in modo clamoroso. Una vera e propria rottura che è arrivata praticamente ovunque. Giorgio, dopo quella esperienza, ha messo la parola fine con Uomini e Donne e con Gemma: un addio che pesa ancora nella sua vita. Ogni volta che parla fa notizia, questo è un elemento oggettivamente vero.

In un'intervista su Nuovo Tv torna ad attaccare Gemma. E dice: “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione”. Giorgio è scomparso dai radar della televisione, ma la guarda con particolare attenzione. Ad esempio nota un particolare su Gemma e Maria De Filippi: la dama settantenne guarda spesso la conduttrice, secondo Giorgio è come se volesse la sua approvazione.

"È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie”, continua. Davvero Gemma è un po' smarrita? Non sa che "pesce prendere"? Tutto farebbe pensare ad una situazione abbastanza complicata. Lo scorso, nonostante i numerosi tentantivi, Gemma non è riuscita a trovare l'amore: in studio a corteggiarla era arrivato un ragazzo di 30 anni, Sirius (all'anagrafe Nicola Vivarelli). Anche in questo caso Gemma ha preso un due di picche.

