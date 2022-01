Amici, Anna Pettinelli si scaglia contro Rudy Zerbi: "Non sei st***zo, sei...". Volano parole grosse

26 gennaio 2022 a

Anna Pettinelli ad Amici, dopo aver aperto la porta della sala canto per stare con il suo allievo Crytical, si è trovata Rudy Zerbi davanti. La professoressa di Amici 21 ha chiesto al collega cosa ci facesse lì e lui ha risposto di voler dare un compito a Crytical. La Pettinelli ha detto a Zerbi che non è lecito e che fa un’ingerenza continua nelle sale. Inoltre la Pettinelli ha fatto presente al collega come lei non si comporti così con i suoi allievi. La discussione è andata avanti a lungo.

Crytical si è trovato in mezzo ai due insegnanti. Secondo Anna Pettinelli il lavoro assegnato da Rudy Zerbi non è di proposizione ma di demolizione. Zerbi così ha invitato la collega a capire bene il senso delle parole ed ha ammesso che la sua voce spesso è fastidiosa. “Quello fastidioso sei tu” ha replicato la Pettinelli.

Infastidita dal compito che Rudy Zerbi voleva dare a Crytical la maestra di Amici 21 ha detto che il cantante non farà la canzone assegnata in puntata. “Tu sei quella che aveva detto che mi ero rammollito? Adesso invece sono diventato st***zo” ha ironizzato Rudy. “Non sei st***zo, sei rompic****oni, è diverso” ha concluso la Pettinelli.

